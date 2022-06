Attimi di terrore davanti a un bar: fuggi fuggi generale, esagitato lancia bottiglie e devasta attività

E' successo oggi davanti a un bar di Serracapriola in provincia di Foggia. Ferito il segretario cittadino della Lega. Arrestato l'esagitato

Attimi di paura questa mattina, intorno alle 14, a Serracapriola, davanti a un bar del centro cittadino. Un soggetto - evidentemente esagitato – con una violenza inaudita si è scagliato contro clienti e titolare dell'attività commerciale lanciando una serie di bottiglie di vetro recuperate in un cestino porta rifiuti.

Per lo spavento e per evitare conseguenze ben più gravi, il titolare del bar si è rifugiato dentro, mentre tra i clienti seduti ai tavoli, c'è stato un fuggi fuggi generale. Sul posto c’era anche il segretario cittadino e consigliere comunale della Lega, Michele Leombruno, che nel trambusto ha rimediato un calcio alla schiena.

L’esagitato sarebbe stato successivamente fermato e arrestato dagli agenti della polizia locale su segnalazione dell'ex poliziotto. “Anche una piccola realtà come Serracapriola ormai sconta i disagi di una immigrazione incontrollata. Da Nord a Sud fino alle piccole periferie, non c’è territorio che non abbia problemi di insicurezza e di mancata integrazione. Fino a quando potremo sopportare tutto questo?” il commento del consigliere regionale della Lega, Joseph Splendido.