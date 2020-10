Quattro attentati in 10 mesi, per Vigilante si fa sempre più dura: a fuoco il servizio pasti internalizzato un anno fa

Non lo dice ma non lo esclude. Luca Vigilante, manager della sanità di Capitanata sotto scorta, sembra far intendere tra le righe che l'attentato incendiario avvenuto ai danni dei locali della ristorazione del gruppo Sanità Più di via Saverio Altamura, potrebbe avere tutt'altro movente rispetto ai precedenti. "Queste situazioni vanno anche oltre le dinamiche conosciute, stiamo al quarto attentato in dieci mesi" tuona.

Vigilante tiene a precisare che quello della preparazione dei pasti è un servizio effettuato solo per le strutture sanitarie del gruppo Universo Salute, che non ha quindi natura commerciale e che è stato internalizzato lo scorso anno "per dare maggiore qualità".

"E' il quarto attentato in dieci mesi". Vigilante lo sottolinea pensando ai lavoratori e collaboratori, ai quali, aggiunge, diventa sempre più difficile dire di stare tranquilli.

La dinamica è sempre la stessa. Un soggetto incappucciato in bicicletta effettua un sopralluogo, poco dopo ritorna e dà fuoco all'ingresso dei locali per la ristorazione di via Saverio Altamura.

Il manager di Sanità Più spera che ci sia un momento in cui la gente rinsavica dalle condotte criminali: "La città e il territorio propongono tante attività alternative a una vita criminali"