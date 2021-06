Grosso incendio sul Gargano: distrutti 20 ettari di macchia mediterranea, il rogo in più punti a San Nicandro Garganico

Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 23, nella vasta area alle spalle del cimitero cittadino, e sono andate avanti per tutta la notte. In corso le operazioni di bonifica. Restano da accertare le cause del rogo

Oltre 20 ettari di macchia mediterranea inceneriti da un incendio divampato, nella notte, a San Nicandro Garganico. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 23, nella vasta area alle spalle del cimitero cittadino, in almeno tre punti.

Sul posto, per circoscrivere le fiamme, è stato necessario l'intervento di un massiccio dispositivo antincendio, costituito da quattro squadre dei vigili del fuoco, con supporti dai distaccamenti di San Severo e Deliceto, Arif e volontari di protezione civile coordinati sul posto dal Dos (direttore operazioni spegnimento).

L'incendio è andato avanti per tutta la notte; in queste ore sono in corso le operazioni di bonifica. Restano da accertare le cause del rogo.