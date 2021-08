"Quattro ore per un fireboss" mentre le fiamme raggiungevano un'abitazione a ridosso del centro storico: "Abbiamo avuto molta paura"

"Ieri Roseto ha rischiato tantissimo, abbiamo sfiorato una tragedia e la distruzione di un'area naturalistica di elevato pregio turistico/ambientale, l'area dei mulini ad acqua e piscine. Abbiamo vissuto un vero dramma". Così Lucilla Parisi, sindaco di Roseto Valfortore, commenta l'incendio di ieri che ha provocato la distruzione di quattro ettari di bosco e danni ingenti ad una abitazione raggiunta e avvolta dalle fiamme. "Momenti di panico, paura, dolore, incredulità, rabbia, questi sentimenti si alternavano"

Il primo cittadino punta il dito contro la Regione Puglia, "per la mancanza di prevenzione a causa di un assurdo regolamento che contiene una serie di assurdi divieti che non aiutano sicuramente la prevenzione". E' incredula anche per i ritardi dei fireboss, "arrivati dopo 4 ore dalla chiamata".

"Abbiamo provato dolore e paura perché vedi le fiamme divorare un patrimonio naturalistico di elevato pregio e un abitazione in fiamme a ridosso del centro storico con rischi di estensione dell'incendio nel centro abitato con conseguenze inimmaginabili" aggiunge Parisi.

Il sindaco del borgo dei Monti Dauni conclude ringraziando chi è intervenuto in prima battuta scongiurando il rischio di danni peggiori: "Se siamo riusciti ad evitare tutto ciò, è solo grazie all'encomiabile sacrificio della nostra squadra di protezione civile, ragazzi straordinari che davvero meritano tutta la nostra riconoscenza e la nostra stima. Il paese, la nostra comunità è fortunata ad averli e con gratitudine li ringrazia. Sono il nostro orgoglio. Grazie anche alla squadra Arif di Roseto che è stata pronta e professionale ed è rimasta a vigilare l'area fino a notte inoltrata. Grazie a tutti voi ragazzi"