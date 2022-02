Brucia chiosco di fiori davanti al cimitero di Foggia

E' successo ieri sera, prima delle 20, quando alcuni automobilisti in transito hanno lanciato l'allarme ai vigili del fuoco. Indagano i carabinieri

Un incendio ha danneggiato l'esterno di un chiosco per la vendita di fiori, situato davanti al cimitero di Foggia. A bruciare, perlo più materiale ligneo.

Il fatto è successo ieri sera, prima delle 20, quando alcuni automobilisti in transito hanno lanciato l'allarme ai vigili del fuoco. Non si esclude possa trattarsi di un caso di smaltimento improprio di rifiuti. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, che stanno vagliando la posizione dell'uomo. Solo due settimane fa, un altro incendio - probabilmente di natura dolosa - distrusse il chiosco di fiori situato di fronte a quello danneggiato ieri (qui il video).