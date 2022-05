Urla e paura nel traffico: auto prende fuoco e finisce contro un palo

Le immagini video dell'auto in fiamme in via Barletta a Manfredonia

Paura questa mattina, a Manfredonia, dove un'automobile ha preso fuoco e ha attraversato il viale in fiamme. Il fatto è successo in via Barletta, nei pressi della Scuola Giordani. Dalle prime informazioni raccolte, l'incendio è dovuto a cause accidentali. Non si registrano vittime nè feriti, il conducente è riuscito a mettersi in salvo. L'auto ha terminato la corsa contro un palo; danneggiate dalle fiamme anche altre due auto in sosta. Sul posto, i carabinieri e i vigili del fuoco.