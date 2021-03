Ieri sera in via Tenente Iorio, intorno alle 22,30, un'auto è andata a fuoco. Sul posto sono intervenuti la Polizia locale e i vigili del fuoco per domare le fiamme.

Sul posto anche gli agenti della polizia rpc ai quali spetta il compito di capire se l'incendio possa essere doloso.

È stata trovata, nelle vicinanze, una bottiglietta sospetta che potrebbe essere stata usata per dare alle fiamme il mezzo.