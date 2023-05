Duplice omicidio, il sindaco prova a fermare video e immagini nelle chat: “Rispetto per le famiglie”

“Invito chiunque abbia ricevuto video e/o immagini inappropriate, a bloccare immediatamente questo tam tam di messaggi”. È l’appello del sindaco di Torremaggiore, Emilio Di Pumpo, nel tentativo di fermare la diffusione di contenuti che starebbero facendo il giro delle chat, riferiti al duplice omicidio che ha sconvolto la comunità.

“Torremaggiore oggi piange per due giovani vite strappate via in una terribile tragedia che non può lasciarci indifferenti. Faccio appello al senso di responsabilità di ognuno e chiedo il massimo rispetto – scrive a caratteri cubitali il primo cittadino - per le famiglie coinvolte”.

La città piange Massimo De Santis, commerciante di 51 anni, e Jessica Malaj, 16 anni, che ha fatto da scudo alla mamma, difendendola dai fendenti mortali che sarebbero stati sferrati dal padre, il 45enne Taulant Malaj.

“Invito tutti al silenzio, rispetto e preghiera per le anime dei nostri concittadini venuti a mancare. Il mio personale e sentito cordoglio in questo momento di forte dolore per tutta la città di Torremaggiore”.