Violenta grandinata a Orta Nova: chicchi grandi come pietre, nubifragio distrugge raccolti

Orta Nova fa la conta dei danni. Poco prima delle 14 nella città dei Cinque Reali Siti è si è scatenata una tempesta di vento, acqua e grandine. In pochissimi minuti l'asfalto, i tetti degli edifici e palazzi, le auto e i campi, sono stati letteralemte ricoperti da una coltre bianca. "Siamo vicini a tutti gli agricoltori che, in un batter d'occhio, hanno visto svanire mesi e mesi di lavoro a causa della violenta grandinata abbattutasi nel primo pomeriggio di quest'oggi. Come in ogni circostanza simile, richiederemo lo stato di calamità naturale" il commento del sindaco Domenico Lasorsa.