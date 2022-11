VIDEO | 21enne incastrato dalle telecamere: così ha strappato una catenina d'oro a un uomo in pieno centro

I fatti risalgono alla sera dello scorso 03 settembre quando il giovane, già noto per i suoi precedenti specifici per reati contro il patrimonio, avrebbe afferrato la catenina con medaglietta in oro di un uomo, che passeggiava tranquillamente con la moglie, strappandola con violenza, per poi darsi alla fuga.