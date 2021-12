Furti di Natale in un bar di Foggia: ladri rubano anche un soldato 'Schiaccianoci'

Furti natalizi a Foggia. Statue e decorazioni nel mirino dei ladri. Vittima, ancora il bar Street Cafè 3 di via Lanza, nel pieno centro di Foggia. Nel pomeriggio di giovedì scorso, un ragazzo, probabilmente aiutato da due complici, aveva portato via - intorno alle 18 - la statua di Babbo Natale presente all'ingresso dell'esercizio commerciale. Ma non è stato l'unico oggetto portato via.

Le immagini della telecamera di videosorveglianza, riprendonoo un giovane mentre porta via a passo svelto anche la statua del soldato 'Schiaccianoci', poche ore prima il furto del Babbo Natale: "Questa città ormai è allo sbando".