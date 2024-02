L'assalto con la ruspa al caveau delle Poste: le immagini video del colpo

Le immagini video in cui si vedono i malviventi assaltare l'ufficio postale di San Marco in Lamis con il mezzo edile asportato qualche minuto prima da un cantiere, l'auto in fiamme e le catene sulla Statale 272 tra San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis e il video dopo il furto