Sradica parchimetro in pieno giorno e lo carica nel bagagliaio dell'auto: video incastra ladro

Sarebbe stato già individuato dalla polizia l'uomo che ieri 22 agosto, in viale Levante a Cerignola, ha sradicato, caricato nel bagagliaio dell'auto e portato via un totem della sosta tariffata. In un video, diventato virale, si vede tutta la scena: dal tentato abbattimento con la parte anteriore dell'auto alla fuga con il parcometro asportato.

Un furto che ha dell'incredibile se si tiene conto del fatto che è stato compiuto in pieno giorno e con una sfrontatezza tale da non temere nemmeno che qualcuno potesse accorgersene e, appunto, richiedere l'intervento delle forze dell'ordine.