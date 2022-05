Assurdo a Foggia: ruba capo d'abbigliamento da un manichino di un negozio e scappa

Al peggio non c'è mai fine. Ne sanno qualcosa i titolari del negozio di Corso Cairoli, a Foggia, 'I figli di Papà", che ieri 23 maggio, alle 20,17, hanno subito un furto, da parte di un giovane ragazzo, che a volto scoperto, ha sottratto furtivamente un capo del brand Burberry posizionato in vetrina ed indossato da un bambolotto, fuggendo poi a gambe levate, nonostante i proprietari se ne siano accorti e abbiano tentato di raggiungerlo. Non è la prima volta che un'attività commerciale della città viene presa di mira dai rubagalline. Il ladro è stato immortalato dalle telecamere interne di videosorveglianza.