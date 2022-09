Assurdo a Foggia, strappa il cellulare dalle mani di un bambino e scappa: diffuso sui social il video

Si avvicina ad un bambino intento a giocare con un cellulare, con una scusa distrae il fratello maggiore e con una mossa fulminea gli strappa il telefono (non funzionante) dalle mani. E', in breve, la dinamica di quanto accaduto ieri sera, alle 21.45, in via Saverio Altamura, in pieno centro, a Foggia.

L'intera sequenza è stata ripresa dalle telecamere della videosorveglianza della zona e diffuse sui social dalla pagina facebook del ristorante 'Osteria La Giara'. Novanta secondi in tutto per derubare un bambino di 6 anni, in lacrime per l'accaduto.

E' caccia al responsabile: "Se qualcuno lo conosce e mi fa riavere il cellulare gli offro una cena", spiegano dal locale. "Non perché il telefono valga qualcosa, ma per il bambino che non ha smesso di piangere perché traumatizzato e dispiaciuto per il gesto".