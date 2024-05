Furto nelle campagne di San Severo, ladri ripresi dalle telecamere: le immagini video

Le immagini video di un furto avvenuto intorno alla mezzanotte del 17 maggio, nelle campagne di San Severo, in località Torre dei Giunchi, dove quattro persone, immortalate dalle telecamere di videosorveglianze, si introducono in una proprietà e vanno via con elettropompe, cavi elettrici e sommerse