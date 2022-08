Furto-lampo in viale Ofanto: 20 secondi netti per portare via una bicicletta legata al palo

Furto-lampo in viale Ofanto, dove due uomini in bicicletta hanno 'puntato' una mountain bike biammortizzata, di colore giallo e nero, assicurata ad un palo con una catena. Con una mossa fulminea - l'intera operazione è durata 20 secondi netti -, i due sono riusciti ad appropriarsi del mezzo e ad allontanarsi indisturbati. Il fatto è successo intorno alle 17 di oggi: tutta la scena è stata ripresa da una telecamera per la videosorveglianza presente in zona, le cui immagini sono rimbalzate dalle chat ai social-network, e saranno vagliate dagli inquirenti per risalire ai responsabili del gesto.