Ladro ruba il mezzo di un fruttivendolo, le telecamere riprendono il furto: il video e l'appello

Sono stati sufficienti meno di due minuti per rubare il veicolo commerciale di un fruttivendolo, senza il quale, da ieri, il proprietario non può più lavorare. Il brutto episodio è avvenuto la notte tra l'8 e il 9 giugno all'1.30 in zona Sant'Anna. Il ladro è stato ripreso dalle telecamere.

A denunciare l'accaduto a Foggiatoday è il figlio: "Mio padre porta il pane a casa con questo mezzo, è conosciuto da tutta Foggia, vende la frutta in via Vittime civili davanti alla stuzzicheria e in viale Ofanto davanti all'autoscuola". Antonio chiede un aiuto ai foggiani: "Vedere mio padre con le lacrime mi spezza il cuore. Lui, nonostante è disabile con problemi alle ossa, lavora giorno e notte per non farci mancare nulla".