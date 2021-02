VIDEO | Applausi e palloncini in volo per Alice. commozione ai funerali della 17enne: "Io ci sarò, ci sarò su nell'aria"

Un lungo applauso ha accompagnato questa mattina l'uscita del feretro di Alice Clemente, la ragazza di Foggia morta a 17 anni per le conseguenze delle gravi ferite riportate nel drammatico incidente stradale avvenuto quattro mesi prima della sua morte in viale I Maggio, dove la studentessa del liceo Volta era stata investita.

Così don Michele Noto, cappellano del policlinico Riuniti di Foggia, che ha celebrato i funerali di Alice Clemente alla presenza di don Vito Cecere della comunità Emmaus: "Il murale, i palloncini, la pioggia li porterà via, quello che non può essere portato via è la potenza dell'amicizia"