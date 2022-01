Foggia non è una savana, ma sull'elefante che mangia l'erba nel giardino l'Enpa è tranchant: "Basta animali al circo"

Scene da film stamattina a Foggia dove automobilisti, passanti e residenti della zona tra 'La Mongolfiera' e 'La Città del Cinema', hanno assistito alla presenza di un elefante intento a mangiare l'erba in un giardinetto davanti a delle palazzine. Foto e video hanno fatto il giro del web, così come il commento del conducente di un'auto che si trovava a transitare da quelle parti: "Foggia è ormai una savana, vedi un poco, l'elefante in mezzo alla strada, ma cos'è" (frase pronunciata in forma dialettale).

L’animale era scappato da un circo non molto distante dal ritrovamento. Avrebbe guadagnato la fuga dopo aver distrutto un recinto. Dopo l'intervento della polizia è stato preso e riposizionato al suo posto. Carla Rocchi, presidente dell'Enpa nazionale, prende al balzo la vicenda per rimarcare "quanto sia fuori luogo la presenza degli animali selvatici nei circhi".

Per Rocchi "è giunto il momento per il nostro Paese di voltare pagina e porre fine a questa forma di sfruttamento che troppo spesso rappresenta un pericolo per la sicurezza degli animali e delle persone. Il numero dei paesi che già hanno detto no al circo cresce di giorno in giorno, il nostro segua l’esempio di quelli più virtuosi. Mi rivolgo ancora una volta al Governo affinché si accelerino i tempi sulla legge, attesa da troppi anni, per il circo senza animali”.