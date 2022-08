Eccezionale intervento in mare sul Gargano: turisti salvano delfino impigliato nelle reti

Eccezionale salvataggio in mare, questa mattina, al largo del Gargano - non molto distante da Foce Varano dove il 10 dicembre 2009 spiaggiarono sette capodogli - da parte di un gruppo di persone di Cagnano Varano dirette alle Isole Tremiti.

Un delfino in evidente difficoltà, rimasto impigliato in una rete, è stato liberato e tratto in salvo. Le immagini girate da Giovanna Palumbo, turista a bordo di una delle due imbarcazioni, mostrano i tentativi del cetaceo di liberarsi dalla morsa della rete e i primi istanti dell'operazione di soccorso da parte di un occupante del gommone.

Nelle vicinanze del mammifero marino stazionava una intera famiglia di delfini. E' stata allertata anche la Capitaneria di Porto della Guardia Costiera.