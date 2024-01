Nel video di poco più di 30 secondi pubblicato in anteprima sul sito Ilsipontino.net, prima della deflagrazione si vede l'irresponsabile raccogliere a terra un petardo, posizionarlo sulla fioriera, accenderlo e allontanarsi. L'immagine del contenitore danneggiato aveva già fatto il giro del web nella giornata di ieri.

Il ragazzo che la notte del 1° gennaio, durante i festeggiamenti di Capodanno, ha danneggiato un vaso in ghisa in Corso Manfredi a Manfredonia, piazzando e facendo esplodere un petardo, ha le ore contate, atteso che il suo gesto inconsulto è stato immortalato dalle telecamere di un esercizio commerciale.

Follia di Capodanno, fa saltare in aria un vaso in ghisa ma non fa i conti con le telecamere