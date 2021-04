Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

Pasquetta 'blindata' all'Incoronata: posti di controllo e droni in volo sull'area del Bosco e del Santuario

Stretta di Pasquetta nella borgata foggiana. Come da disposizioni prefettizie, la polizia locale, con l'ausilio di un drone, e i volontari di Era Ambiente Nita Foggia stanno monitorando gli accessi impropri o non consentiti al Santuario (che resta accessibile per chi abita nelle vicinanze) e nell'area di Bosco Incoronata | IL VIDEO