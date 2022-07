In monopattino con la bomba in mano, la fuga e la potente esplosione: le immagini video

Nelle immagini video divulgate dal comando provinciale dei carabinieri, riprese dalle telecamere, si vedono due soggetti - un 17enne di San Severo e un 28enne di Foggia presunti responsabili degli ordigni del 4 gennaio - avvicinarsi alla profumeria intorno alle 4.03, piazzare il potente ordigno e far saltare in aria l'attività di Viale 2 Giugno. Un'ora dopo, alle 5.04, un individuo a bordo di un monopattino con in mano una busta, arriva in Corso Giustino Fortunato e si ferma in prossimità della concessionaria d'auto Romano. Qui viene raggiunto da un altro soggetto. I due si allontanano e dopo pochi secondi l'attività salta in aria (leggi i dettagli).