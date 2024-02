Paura nella notte a Cerignola, salta in aria un altro Postamat: il video dopo il colpo fallito

Stessa scena del 2019: dopo l’ultimo assalto, nella notte, l’Atm Postamat di piazza Duomo a Cerignola si presenta come quasi cinque anni fa.

All’epoca, l’esplosivo venne piazzato in pieno giorno, in una calda giornata d’agosto. Anche in quel caso il colpo era fallito. I malviventi erano fuggiti senza bottino.

Ma le immagini delle telecamere di videosorveglianza avevano consentito agli investigatori di risalire a due dei presunti componenti della banda, arrestati a novembre del 2020 e condannati nel 2021.

Oggi come allora, lo sportello Atm dell’ufficio centrale è stato distrutto dall’esplosione. Solo ingenti danni e disservizi per gli utenti, che saranno privati del servizio fino al ripristino.

Anche questa volta, i residenti hanno avvertito due forti esplosioni, nel cuore della notte. La tecnica è la stessa: si tratta della cosiddetta marmotta, ordigno rudimentale utilizzato per far saltare in aria l’Atm.

Lo sportello è distrutto, ma i ladri sono andati via a mani vuote. Indagano i carabinieri.

Solo il 17 gennaio scorso era stato preso di mira il Postamat di via Napoli. Un altro tentativo di furto che non era andato a buon fine, ma che aveva privato gli utenti dell’Atm.

Negli ultimi anni, Poste Italiane ha incrementato gli investimenti in sicurezza e potenziato il sistema di controlli.

Tutti gli uffici sono dotati di dispositivi a protezione del contante e sono stati introdotti ulteriori sistemi antieffrazione che hanno consentito di vanificare diversi tentativi di furto.