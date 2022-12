Blitz e fuggi fuggi generale in via Podgora: polizia locale smantella mercatino di abiti usati

Proseguono i controlli in via Podgora e nel Quartiere Ferrovia. Nel primo pomeriggio di venerdì 9 dicembre gli agenti della Polizia Locale di Foggia in assetto S.a.d. hanno effettuato cinque distinti sequestri di merce usata venduta abusivamente in in via Podgora, dove era stato allestito un vero e proprio mercatino di indumenti usati esposti sulla pubblica via in precarie condizioni igieniche.

Sono stati sequestrati complessivamente 165 pezzi tra pantaloni, camicie e scarpe usati, in violazione alla L.R. n° 24/2015 (Codice del Commercio).

Il comandante Romeo Delle Noci fa sapere che durante i controlli estesi a tutto il quartiere ferrovia, sono state rilevate e sanzionate anche diverse auto in sosta irregolare.