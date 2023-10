Nel quartiere allo sbando irrompono le forze dell'ordine: le immagini del blitz 'Alto Impatto'

Tornano a colpire le vie del quartiere ferrovia, le forze dell'ordine che questa mattina hanno bloccato diverse vie tra cui Via Podgora, via Piave e altre vie adiacenti per controllare chi, ogni giorno, orbita in quella zona spesso trasgredendo le leggi.

Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia locale sono stati impegnati per diverse ore a controllare le attività del posto, le autovetture parcheggiate e in transito e molti avventori. Intervenuto anche l'ispettorato del lavoro per eseguire controlli su dipendenti e titolari delle attività.

A fine blitz sono state sequestrate decine di oggetti contraffatti o venduti illegalmente e comminate sanzioni per trasgressione al codice della strada. Decine gli uomini impegnati in questa ennesima operazione volta a riportare l'ordine e la sicurezza in un quartiere ormai allo sbando.