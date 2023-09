Il sangue viaggia sui social, l'accoltellatore 19enne: "Non avrei voluto, mi avete costretto"

Ha 19 anni il ragazzo fermato ieri sera dalla polizia per l'accoltellamento di un 17enne avvenuto in via Luciano Mele, nei quartieri settecenteschi di Foggia.

Alcuni minuti dopo la sanguinosa aggressione e prima dell'arrivo della pattuglia del 113, evidentemente agitato ma lucido nella descrizione dell'episodio, il ragazzo ha spiegato sui canali Instagram i motivi del suo gesto. Incensurato, non avrebbe voluto reagire in quel modo, pur sostenendo di essersi armato perché temeva che volessero tendergli una trappola. Ha fatto intendere che avrebbero voluto fargli del male attirandolo in un vicolo.

"...peccato che io non avrei usato nessun arma se voi aveste costretto perché mi avete letteralmente aggredito. Io volevo solo parlare, io volevo solo chiacchierare con voi, però poi uno di voi geni mi ha tirato un pugno..."

In un'altra storia si legge:

"Dicono che io sia violento e sia pericoloso, i primi ad alzare le mani però poi sono sempre gli altri. Fate le vittime solo perché poi se reagisco le prendere"

L'episodio di ieri ha riacceso il dibattito sulla situazione sicurezza in città (pubblica illuminazione e videosorveglianza) sui disagi dei ragazzi e sul ruolo delle famiglie. Non sono mancate le osservazione dei candidato sindaco e degli aspiranti consiglieri comunali. C'è chi ritiene che serva la presenza dell'Esercito: