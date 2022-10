Ragazzini danneggiano parco giochi. Il sindaco ai genitori: "Ora pagherete i danni"

Tolleranza zero da parte del sindaco di San Nicandro Garganico contro i ragazzi che hanno provocato danni ai giochi del parco San Michele. Matteo Vocale ha pubblicato sui social uno dei video delle telecamere di videosorveglianza - che spesso girano per non essere ripresi - dopo l'ennesima segnalazione: "I soliti idioti le utilizzano nel peggiore dei modi" scrive.

All'arrivo dei vigili, i ragazzi sono scappati: "Se qualcuno si permette di fargli notare quello che fanno e non dovrebbero fare, si sente vomitare contro parecchie offese e la fatidica frase: "vedi che ti denuncio".

Il sindaco sottolinea: "Ebbene, adesso procederemo ad identificare questi balordi e i loro genitori e a fargli capire cos'è una denuncia e chi e perché si denuncia. Si, anche i genitori che, dov'è possibile, pagheranno i danni".