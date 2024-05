Gioventù bruciata in via Arpi, teppistelli sfondano a turno distributore automatico: le sconcertanti immagini

Le immagini riprese dalle telecamere puntate sui distributori di snack e bevande dell'attività di via Arpi sono sconcertanti.

Ancora una volta i gestori si trovano a dover fare i conti con i danni provocati da un manipolo di teppistelli di minore età, che nel pomeriggio del 7 maggio scorso, hanno preso a calci una macchinetta e tentato, a più riprese, di sfondarla.

I componenti della baby gang, cinque o sei in tutto, a turno e bestemmiando, le hanno provate tutte per infrangere il vetro e per prelevare merce e soldi. Hanno lanciato finanche delle pietre.

Sei mesi fa, su queste stesse colonne, il titolare di uno dei punti vendita della città aveva denunciato la lunga serie di atti vandalici e furti subiti. Il commento di allora sembra valere ancor più oggi alla luce dell'ennesimo grave accadimento:

"Sono mesi che va avanti questa storia e la cosa ancor più spiacevole è che questi ragazzini non si limitano a rubare i soldi, ma provocano anche danni di non poco conto alle macchine. Danni che costringono a tenerle ferme per diversi giorni: non è semplice e rapido sostituire i pezzi distrutti, soprattutto quando si tratta delle schede elettriche ed elettroniche".

In largo degli Scopari, ad esempio, era stato distrutto un macchinario del valore di 18mila euro.