Cocaina sniffata su un bancone, minorenni scelti per testarla, scambio di droga e soldi e pistole impugnate come nei film

Aperti h24, nei due circoli ricreativi trasformati in veri e propri market della droga, sarebbero avvenuti anche i test sulla sostanza stupefacente da parte di alcuni 17enni. All’interno si consumava soprattutto cocaina, come testimoniano le riprese nel video dell'operazione 'Doppio Zero' dei militari della guardia di finanza, in cui si vedono due soggetti sniffare droga sul bancone dei locali super blindati.

Gli stessi militari, in località Schiapparo a Lesina, hanno individuato due mega piantagioni che avrebbe prodotto un business da circa 7 milioni di euro. Sedici le persone arrestate, una è tuttora ricercata. In una delle riprese un ragazzo punta la pistola nei confronti di un altro soggetto ritratto di spalle, un altro ancora conta e consegna del denaro. E' stata registrata anche la consegna di una busta bianca, verosimilmente droga, da una persona all'altra o il ritrovamente dei finanzieri della sostanza stupefacente interrata (leggi qui i dettagli).