Smantellato un gruppo criminale a Lucera, gestito da una 40enne del posto, assegnataria del reddito di cittadinanza. Coinvolto anche un affiliato ad un noto clan criminale dell’agro lucerino. L'attività, coordinata dalla Procura, è scaturita da una denuncia per usura

"Dammi una mascherina", il nome in codice per ottenere la cocaina: smantellato spaccio da lockdown grazie a una denuncia per usura