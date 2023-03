Il centro contro le discriminazioni Lgbtqia+ a Foggia è realtà: "È uno spazio aperto a tutti"

Il primo centro anti discriminazioni lgbtqia+ a Foggia sarà la nuova sede dell'associazione 'Arcigay Foggia Le Bigotte'. Nata grazie alla vittoria del bando 'Puglia capitale sociale 3.0' e co-finanziata dall'Unifg.

Un punto di svolta, quindi, per la comunità lgbt, che ha per la prima volta uno spazio in cui incontrarsi e organizzare le proprie attività. A pochi mesi dal Gay pride 2023 che devra come tappa proprio Foggia, questo centro sarà la base logistica per organizzare al meglio l'evento.