Uccidono anatra con un bastone, ridono e riprendono la scena: "Uccidilo, finiscilo"

La Lega Nazionale per la Difesa del Cane ha sporto denuncia presso la Procura della Repubblica di Foggia in merito a un video, che sarebbe stato pubblicato su Instagram, in cui si vede un ragazzo infierire su un'anatra fino ad ucciderla. In sottofondo l'incitamento degli amici: "Uccidilo, finiscilo". Nel filmato, che poi è stato fatto girare in alcuni gruppi WhatsApp e in questo modo è arrivato a Lndc Animal Protection, si vedrebbe l’animale già in difficoltà su un marciapiede e uno dei quattro ragazzi massacrarlo con un bastone. L'episodio sarebbe avvenuto in un comune del Gargano.

Purtroppo non è facile risalire all’identità dei ragazzi, perché non si vedono chiaramente in volto e poiché il profilo Instagram è privato, ma Lndc Animal Protection ha subito attivato i propri legali e sporto denuncia contro ignoti nella speranza che la Polizia Postale riesca a identificare quanto meno il proprietario dell’account su cui il video è stato pubblicato. “Torno ancora una volta a lanciare l’allarme sulle nuove generazioni perché i tanti fatti di cronaca di questo tipo registrati nell’ultimo periodo dimostrano che c’è una vera e propria emergenza. Pensare che queste siano soltanto bravate o ragazzate è ingenuo e pericoloso, perché è ormai scientificamente provato che i soggetti che compiono questi atti in gioventù hanno grandi probabilità di replicarli in maniera sempre più violenta in età adulta anche nei confronti delle altre persone. Le famiglie e le istituzioni devono capire che educare i ragazzi al rispetto della vita non è soltanto un modo per tutelare gli animali – che dovrebbe già essere un motivo sufficiente, in un Paese civile – ma anche un modo per evitare che questi giovani crescano come individui sociopatici e pericolosi per tutta la collettività. È quindi necessario intervenire in maniera decisa e tempestiva, non soltanto punitiva ma con percorsi di riabilitazione e di rieducazione”, commenta Piera Rosati, presidente Lndc Animal Protection.

L'associazione rivolge un 'appello a chiunque di aiutare a identificare i soggetti coinvolti in questo gravissimo episodio.

Le segnalazioni, anche anonime, possono essere inviate all’indirizzo avvocato@lndcanimalprotection.org.