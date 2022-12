Intimidazione ai carabinieri di Peschici, il ministro Lollobrigida: "Tutto il Governo è al loro fianco"

“La notizia dell'incendio dei due mezzi militari appartenenti al Comando forestale incontra la mia più alta attenzione. Assicuro sin da ora - come ho già fatto pubblicamente - che se dalle indagini emergerà un tentativo di intimidazione, i carabinieri continueranno a trovare tutto il Governo Meloni al proprio fianco. È nostra ferma intenzione proseguire nell'impegno finalizzato a garantire all'Arma le migliori condizioni per portare avanti il suo lavoro incessante a difesa della legalità per i cittadini, che vedono in Voi un imprescindibile punto di riferimento”.

È questo il messaggio che il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida ha fatto pervenire tramite l'onorevole Giandonato La Salandra, che ieri si è recato a Peschici per incontrare il vice brigadiere Giuseppe Quitadamo e gli altri vertici dell'Arma, alla presenza del sindaco e dell'ente Parco nazionale del Gargano.

“Uomini e mezzi: di questo c'è bisogno immediato per contrastare l'illegalità sul territorio di Capitanata”, commenta l'on. La Salandra. “Mi hanno colpito lo scenario di violenza e distruzione e il forte odore di bruciato, ancora dopo una settimana dal vile attentato. Sono orgoglioso di aver potuto porgere al Comando dei carabinieri forestali la solidarietà e il supporto del ministro Francesco Lollobrigida, che contengono un impegno concreto a supporto del territorio e non solo un atto dovuto, ma soprattutto di aver raccolto alcune esigenze immediate a cui il Governo può, deve e vuole far fronte e che mi premurerò di riportare a Roma”, conclude.