Terribile incidente sul lavoro in viale Michelangelo: operaio precipita dal quinto piano di una palazzina

E' caduto da un ponteggio di una palazzina in via di ristrutturazione di Foggia. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. L'operaio è ricoverato al Policlinico Riuniti di Foggia

Attimi di paura in viale Michelangelo quando intorno alle 10 un operaio è caduto da un ponteggio di un cantiere. Stava lavorando al quinto piano di una palazzina in via di ristrutturazione, quando per cause in corso d'accertamento da parte dei carabinieri intervenuti sul posto, è precipitato sulla copertura di un supermercato. L'operaio, di nazionalità straniera, precisamente del Gambia, pare non fosse dotato di dispositivi di sicurezza o comunque del casco protettivo.

Sul posto anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno trasportato il malcapitato in pronto soccorso. Al momento è ricoverato al Riuniti di Foggia con politrauma con sospetto pneumotorace ed enfisema sottocutaneo del torace, oltreché sospetta lesione lombo sacrale. Le sue condizioni sono stabili. Non dovrebbe essere in pericolo di vita.