Tragedia sfiorata a San Severo: auto in fuga dalla polizia si scontra con un carro funebre e travolge passante in bicicletta

L'incidente stradale è avvenuto ieri pomeriggio in viale 2 giugno a San Severo. Nell'inseguimento un passante in bici è stato investito in prossimità di un marciapiede. Coinvolto un carro funebre

Ancora una volta un passante coinvolto e ferito a San Severo, questa volta durante un inseguimento per le vie della città che ha provocato un incidente stradale e, appunto, il ferimento di un ragazzo che stava percorrendo viale due giugno in bici in prossimità di un marciapiede.

L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio in viale 2 giugno. Stando alle primissime informazioni raccolte, durante un inseguimento da parte degli agenti del reparto prevenzione crimine, un’auto con a bordo uno o più ragazzi nel tentativo di far perdere le proprie tracce e sfuggire alla cattura, si è scontrata contro un carro delle onoranze funebri che proveniva dall’altro senso di marcia.

Per via dell’impatto, il veicolo sarebbe carambolato sul passante, rimasto ferito e trasportato in ospedale da un’ambulanza del 118 giunta poco dopo sul posto. I fuggitivi avrebbero poi tentato un’altra fuga ma dopo poche decine di metri gli agenti a bordo della volante sarebbero riusciti a bloccare l’auto.

Non è chiaro quante persone vi fossero a bordo e quanti sono riusciti a scappare a piedi. Il conducente dell’auto sarebbe stato fermato.