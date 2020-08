Si rompe condotta dell'acqua: via Napoli (di nuovo) allagata

Via Napoli 'allagata' per la rottura improvvisa di una condotta dell'Acquedotto Pugliese. Da questa mattina, l'arteria alla periferia di Foggia è letteralmente allagata, come già accaduto più volte in passato. Allo stato, la strada risulta chiusa al traffico dalla polizia locale, mentre i tecnici di Aqp sono al lavoro sulla perdita. Avviata quindi l'attività di scavo per individuare la perdita e risolvere il problema nel minor tempo possibile.

