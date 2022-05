Urtano auto in sosta, poi rubano un fanale e distruggono stereo nel tentativo di asportarlo

E' successo la sera tra il 30 aprile e il 1 maggio in via Monsignor Lenotti a Foggia

Increscioso episodio nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio in via Monsignor Lenotti. Ignoti sono andati a finire contro un'auto regolarmente parcheggiata, una Wolkswagen Polo, danneggiandola. Prima di darsi alla fuga, avrebbero asportato il fanale dello stop posteriore sinistro, aperto la macchina e tentato di sradicare lo stereo, non riuscendoci. Nell'impatto, un'altra auto parcheggiata nelle vicinanze, è rimasta danneggiata. "Oramai Foggia è diventata il passatempo notturno di balordi senza arte né parte, che provano una grande soddisfazione a dare fastidio agli altri", l'amaro commento del fratello della vittima.

Nella stessa via, il 12 aprile scorso, un'auto aveva perso il controllo finendo contro due veicoli in sosta. Un paio di mesi prima, lungo la stessa direttrice, un’auto ‘impazzita’ aveva seminato il panico e danneggiato diversi veicoli in sosta (qui i dettagli). Un analogo episodio si era verificato la sera del 1 aprile in viale Luigi Pinto (i dettagli).