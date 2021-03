Attimi di paura in via Arpi: ragazzina pedinata e afferrata con la forza, poliziotto insegue a blocca il responsabile

Sabato sera in via Arpi - dopo aver pedinato una ragazza minorenne - il ventenne ha afferrato per un braccio la vittima provocandole un grosso spavento.

A Foggia nel corso dell’attività anti-assembramento è stato denunciato alla locale Procura un romeno di vent’anni per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Sabato sera in via Arpi - dopo aver pedinato una ragazza minorenne - il ventenne ha afferrato per un braccio la vittima provocandole un grosso spavento.

Lo sconosciuto urlava verso di lei insistendo che doveva prendere un braccialetto in simil oro. A una pattuglia della polizia, in quel momento in zona, i passanti hanno indicato il soggetto che nel frattempo si stava allontanando.

Un agente di polizia è sceso dall'autovettura, si è lanciato all'inseguimento del fuggitivo e lo ha bloccato presso il parcheggio della Maddalena.