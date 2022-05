Altri daspo dopo Foggia-Catanzaro: sicurezza e più famiglie allo Zaccheria gli obiettivi

Daspo di un anno per altri due tifosi, ritenuti responsabili uno di un lancio di bottiglia, l’altro di aver fatto esplodere un petardo. Si tratta del secondo provvedimento, che fa seguito ai daspo di 5 anni comminati ai due tifosi resisi protagonisti dell’invasione di campo (e, nel primo caso, della tentata aggressione di Iemmello) durante la sfida tra Foggia e Catanzaro dello scorso 11 aprile. Sui fatti accaduti nel corso di quella gara, si è tenuto stamani una riunione in Prefettura, alla presenza dei vertici delle forze dell’ordine, della Lega Pro (capeggiati dal presidente Ghirelli) e del presidente del club rossonero Nicola Canonico. “È il secondo incontro che facciamo, sono contento di questa sinergia creatasi. Ringrazio le forze dell’ordine per la tempestività dei primi daspo, nella serata di ieri sono giunti nuovi provvedimenti. Sono dei segnali chiari inviati a tutti”, ha commentato il presidente Canonico a margine del vertice. “Dobbiamo cercare di dare un’immagine diversa della città, di far divertire le persone e portare allo stadio il numero maggiore di famiglie, affinché le partite producano divertimento, non guerriglie”, ha aggiunto.

Soddisfatto anche il presidente della Lega Pro, che plaude alla “risposta efficace” data dalle forze dell’ordine: “Una risposta forte, come confermano gli ultimi provvedimenti. Bisogna tenere conto che le forze dell’ordine spesso svolgono un ruolo che non è il loro, a causa delle carenze dell’impiantistica. Oneri per i quali dobbiamo solo dire grazie”. Da Ghirelli è giunto anche il sostegno al Foggia: “La società ha preso subito distanza netta da quanto accaduto, riproponendo la passione della piazza. La Giustizia sportiva ha fatto il suo corso. Credo si debbano introdurre attività come quella di oggi che assicurino la forza di questa città, che è la passione dei tifosi, e nello stesso tempo la garanzia che certi episodi non si verifichino più”.

Il presidente della Lega Pro si è soffermato anche sulla questione legata alle strutture e alla sicurezza: “Bisogna migliorare l’impiantistica, i rapporti di educazione. Si tifa per e non contro. Come Lega Pro ci siamo impegnati a lavorare sul Pnrr, a trasformare le strutture sportive. Questo è il nostro impegno prioritario: mettere in piedi misure efficaci dal punto di vista della sicurezza e, nello stesso tempo, di fare un’azione in cui chi vuole stare in Lega Pro deve sapere che noi abbiamo alcuni valori, come il rispetto degli altri.

Gli steward? È stato già fatto un passo in avanti, il Foggia ha pianificato un progetto legato alla formazione degli steward, stamattina si è discusso con il Commissario del Comune per gli interventi di miglioramento, dalle telecamere di sorveglianza ai parcheggi. Credo che questo sia il lavoro che bisogna compiere”.