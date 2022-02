Tempesta di vento nel Foggiano: l'allerta continua, interventi e danni soprattutto sul Gargano

Il vento continua ad essere il protagonista di questo inizio di febbraio, nel Foggiano e nel resto della Puglia. Una nuova allerta meteo ‘gialla’ per vento è stata, infatti, diramata dalla protezione civile regionale. Le previsioni sono da intendersi fino alle mezzanotte di oggi 8 febbraio. Il bollettino segue quello già diffuso ieri, sempre per vento, a cui sono seguiti numerosi disagi (dall’albero crollato ad Arpinova al palo della luce caduto a Foggia).

La tempesta di vento ha provocato non pochi disagi soprattutto a Vieste, dove il nucleo operativo emergenze Gev Capitanata, ha avuto un bel da farsi già a partire dalla giornata di ieri per la rimozione di un grosso albero caduto sulla Sp 53 in località Portonuovo. Poco dopo i volontari hanno rimosso la copertura del tetto del fabbricato della capitaneria di Porto che si era momentaneamente staccata. L’intervento è stato eseguito con la piattaforma aerea con il pick-up, insieme al personale della capitaneria e alla polizia locale. Sempre nella città del faro, questa mattina una squadra delle Gev Capitanata è intervenuta con due automezzi per rimuovere i cumuli di sabbia sul lungomare Europa e subito dopo un palo pericolante della segnaletica. E’ stata messa in sicurezza anche una cabina elettrica.

A San Giovanni Rotondo le forti raffiche di vento hanno spazzato via la cabina per la somministrazione dei vaccini, abbattuto un albero e i rami di altri arbusti. Presso il centro commerciale Lidl è venuta giù la struttura di sostegno dei carrelli della spesa. Più in generale in Capitanata si registrano interventi vari di vigili del fuoco e volontari delle protezioni civili, soprattutto sulle arterie provinciali e statali. Non si sarebbero verificati episodi gravi.

Nel dettaglio, sono in corso venti localmente forti settentrionali, con rinforzi di burrasca, in attenuazione dalla sera. Oltre a mareggiate lungo le coste esposte. Per quanto riguarda la provincia di Foggia, l'allerta riguarda i quadranti 'Gargano e Tremiti', 'Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle', 'Subappennino dauno' e 'Basso Fortore'..