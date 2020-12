Forti raffiche di vento, tragedia sfiorata in via Gramsci: cade palo della luce. Almeno tre gli alberi caduti in città

L'allerta meteo gialla per vento diramata questo pomeriggio dalla sezione della protezione civile della presidenza della giunta regionale, in vigore dalle 20 e per le successive 28 ore, sta creando non pochi disagi a Foggia, dove le forti raffiche di vento - che stanno interessando gran parte della Capitanata - hanno abbattuto tre alberi in tre diversi punti della città: uno in via Parini, uno in via Altamura e l'altro in viale Fortore. Prima ancora il vento aveva spazzato via un palo della luce, in via Gramsci, nei pressi della questura di Foggia.

Al momento non si registrano danni a persone o cose.