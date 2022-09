Capitanata sferzata dal forte vento: rallentamenti in autostrada tra San Severo e Foggia

Rallentamenti oggi, intorno alle 13, sull’A14, nel tratto tra San Severo e Foggia, a circa 10 chilometri dal casello del capoluogo. A costringere i mezzi a procedere a passo d’uomo il forte vento che ha spazzato la terra dei campi, riducendo la visibilità come in una tempesta di sabbia. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale per gestire il traffico.

Dalla mezzanotte è scattata l’allerta del sistema regionale di protezione civile valida per le successive 24 ore. È arancione per Gargano, Tremiti e Basso Fortore, gialla per il resto della provincia di Foggia e della Puglia. Il bollettino annunciava venti di burrasca nord-orientali sulla Puglia garganica, con rinforzi di burrasca forte, fino a tempesta, sulle relative zone litoranee; forti sud-occidentali sul resto del territorio, tendenti a ruotare da nord-ovest con contestuali rinforzi di burrasca, fino a burrasca forte o tempesta sul settore garganico.