Raffiche di Libeccio sul Gargano: crollano alberi a Vico e San Giovanni, chiuso il cimitero di San Nicandro

Raffiche di Libeccio fino a 80 km/h hanno sferzato nella notte la Capitanata, dove è in vigore una allerta meteo 'gialla' per vento, diramata dalla Protezione civile regionale. L'area più colpita è stata il Gargano, dove si registrano due alberi caduti rispettivamente a Vico del Gargano e San Giovanni Rotondo.

A San Nicandro Garganico, invece, il sindaco Matteo Vocale ha disposto, con ordinanza in via di pubblicazione, la chiusura del cimitero per tutta la giornata di oggi, domenica 5 novembre. "Oggi il vento è particolarmente forte: si raccomanda di uscire solo per necessità e di non stare in zone alberate o presso pali e sospensioni che possano essere divelti dal vento", avvisa.