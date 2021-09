Mette in vendita un casco rubato, trova l'acquirente ma è la vittima del furto: all'appuntamento si presentano i carabinieri

Un 25enne della provincia di Foggia è stato denunciato a piede libero per il reato di ricettazione. In uno dei siti di annunci on line era comparso un annuncio di un casco con interfono interno. L’uomo al quale era stato rubato qualche giorno prima, lo ha letto e ha denunciato l’accaduto presso la caserma della stazione di Roma Prati, facendo notare come il casco presentasse dei particolari identici a quello suo.

A quel punto, con la complicità dei militari dell’Arma, il 45enne ha finto di essere interessato all’acquisto e ha chiamato il venditore fissando un appuntamento con l’obiettivo di concludere l’affare. Quel giorno al posto della vittima del furto si sono presentati i carabinieri