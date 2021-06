La variante Delta è arrivata a Foggia: c'è un caso, in Puglia sono in tutto una cinquantina

In Puglia complessivamente sono 51 i casi da variante Delta o indiana del virus

Sono saliti a circa 50 i casi di variante Delta - isolata dall'Istituto Zooprofilattico di Foggia - accertati in Puglia. La provincia più colpita, con una ventina di casi, è quella di Lecce, diciannove quelli registrati in provincia di Brindisi, sette bel Barese e un caso nel Tarantino. Anche a Foggia si è verificato un caso.

Complessivamente sono 51 i casi da variante Delta o indiana del virus. All'agenzia Dire il direttore sanitario vicario dell'Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata assicura che si continua a lavorare attraverso attività di monitoraggio, isolamento e sequenziamento. "I dipartimenti di prevenzione delle Asl pugliesi sono impegnati nelle "attività di tracciamento dei casi"

In provincia di Foggia circola la variante inglese, pari a quasi il 99% dei casi: "Dobbiamo tenere alto il livello d'allerta per quanto riguarda la variante Delta" il commento del dott. Galante: "Temiamo che in futuro possa diffondersi anche da noi"