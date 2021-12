Vandali si accaniscono sul presepe in piazza: "Grave e vigliacco gesto sacrilego"

Hanno sfondato la lastra di plexiglass posta a protezione del presepe allestito in piazza Giovanni Paolo II e hanno portato via anche alcune statuine: è accaduto questa notte ad Ascoli Satriano. A darne notizia è stato il sindaco Vincenzo Sarcone, che ha condannato fermamente il gesto, anche per "il significato sacrilego che assume". Ha fatto sapere che il Comune provvederà immediatamente alla riparazione. Ma non si tratta del primo atto vandalico.

"Il verificarsi di questi episodi nella nostra città mi lascia davvero basito - ha detto Sarcone commentando l'accaduto - L'atto di vandalismo nei confronti del nostro presepe è l'esempio più esecrabile di un comportamento abominevole, che suscita sgomento e ripugnanza". Il primo cittadino si augura che vengano individuati e puniti i responsabili, o il responsabile, di "questo grave e vigliacco episodio e vengano condannati in modo esemplare. Intanto - fa sapere - gli autori dell'incendio all'isola ecologica e degli atti di vandalismo ai parchi giochi, benché ben individuati con le telecamere, restano ancora impuniti".