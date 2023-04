Campo polivalente vandalizzato a pochi giorni dall'inaugurazione

Amareggiato, il sindaco di Carapelle Umberto Di Michele commenta quanto accaduto stanotte: "Era tutto pronto, avevamo già affidato il servizio di prenotazioni ad una ditta. Tra pochi giorni avremmo fatto una piccola festa per inaugurare questa nuova realtà. Ma in questo paese ci sono dei 'bulli' che si sono divertiti a distruggere quanto costruito".

Con queste parole il Di Michele ha commentato lo scempio che è stato fatto stanotte. Quella che pare più una netta volontà di non far utilizzare il campo polivalente che un semplice atto vandalico, ha fermato, momentaneamente, l'apertura del centro finanziato dalla Regione Puglia per un totale di 100mila euro.

Un'azione ben studiata, tant'è che hanno anche tagliato i cavi della videosorveglianza. "Faremo in modo di ripristinare tutto in poco tempo per consegnare il campo a quella popolazione che non si merita questo". Si rivolge al Prefetto, infine, il sindaco De Michele, per far sì che queste cose non accadano più in futuro: "C'è la necessità che venga rafforzata la sorveglianza e che, chi ha fatto questo, paghi i danni".