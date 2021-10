Rabbia e sconcerto in città: balordi vandalizzano la bibliocabina di piazza Aldo Moro e imbrattano le panchine

Vandalizzata la 'Bibliocabina' di piazza Aldo Moro, realizzata nell'ambito del progetto 'Può nascere un fiore'; imbrattate anche alcune panchine decorate con impegno e amore dai volontari che hanno impiegato il loro tempo per rendere più bello e accogliente quello spazio cittadino.

"Scrivere questo post non è semplice", lo sfogo dei volontari del progetto. "Ma la minuziosità con la quale la Bibliocabina è stata portata via, smantellata e i libri abbandonati a se stessi, ci ha lasciati attoniti. Ci dispiace per gli ospiti della RSSA 'Il Sorriso di Stefano' che hanno contribuito materialmente a realizzarla, ci dispiace per noi che l'abbiamo sognata, desiderata e assemblata, ci dispiace per tutti quelli che verranno e non la troveranno".

"Ci dispiace perché fino a ieri sera alle 23 era tutto in ordine e, stamattina alle 11, è scomparsa per magia. L'unica cosa che vorremmo sottolineare è che i libri, che sono la cosa più preziosa di questa Bibliocabina, adesso sono al sicuro. Per le scritte sulle panchine, non abbiamo molto da dire. Chiunque abbia visto, segnali. Chiunque voglia dare una mano, ci contatti. Torneremo. State tranquilli".

"Siamo amareggiati e dispiaciuti", aggiungono dal presidio di Libera Foggia. "Noi diamo la nostra immediata disponibilità per rimettere in piedi la bibliocabina e pulire le panchine dieci, cento, anche mille volte se fosse necessario; e vorremmo che ci fosse una risposta netta da parte della comunità cittadina, affinché sia al fianco dei volontari che hanno riportato vita e bellezza in una piazza abbandonata a se stessa, per lanciare un chiaro segnale di resistenza a quella minoranza che vorrebbe scoraggiare questo tipo di iniziative e condannare la città a portare il marchio dell’inciviltà".